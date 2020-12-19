Путин прокомментировал скандальное секс-видео Артема Дзюбы

Хакеры слили в сеть видеоролик, в котором спортсмен мастурбировал. История вокруг интимного видео с участием спортсмена вызвала широкий общественный резонанс, из-за чего главный тренер сборной Станислав Черчесов временно отстранил футболиста от игр.

Одна из журналисток на пресс-конференции спросила главу государства, считает ли он правильным, когда подобные ситуации рушат карьеру того или иного человека. На этот вопрос Путин дал развернутый ответ.

«Он пускай там сам разбирается со своими связями и личными делами. Но влезать в личную жизнь — это недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет. Для публичных людей, а он человек публичный, это было неизбежно. Но для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок. Имейте это в виду! А также помните, что есть определенные общие правила, и лучше их придерживаться. А должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет».