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Жизнь

Путин прокомментировал скандальное секс-видео Артема Дзюбы

Скандал с капитаном сборной России Артемом Дзюбой произошел чуть больше месяца назад, его широко обсуждали в соцсетях и он едва не стоил футболисту карьеры. О скандальном видео высказался Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, пишет Spletnik.

Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
https://www.instagram.com/artem.dzyuba/

Хакеры слили в сеть видеоролик, в котором спортсмен мастурбировал. История вокруг интимного видео с участием спортсмена вызвала широкий общественный резонанс, из-за чего главный тренер сборной Станислав Черчесов временно отстранил футболиста от игр.

Одна из журналисток на пресс-конференции спросила главу государства, считает ли он правильным, когда подобные ситуации рушат карьеру того или иного человека. На этот вопрос Путин дал развернутый ответ.

«Он пускай там сам разбирается со своими связями и личными делами. Но влезать в личную жизнь — это недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет. Для публичных людей, а он человек публичный, это было неизбежно. Но для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок. Имейте это в виду! А также помните, что есть определенные общие правила, и лучше их придерживаться. А должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет».

Артема Дзюбу поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса. Светлана Лобода, Ксения Собчак и многие другие встали на защиту футболиста и заявили, что его личные дела не должны влиять на его профессиональную деятельность.

Сам Дзюба неоднократно приносил извинения за то, что ролик попал в сеть, а он опорочил честь сборной России.

В сети появлялась информация, что, перед тем как слить видео в сеть, хакеры связывались со спортсменом и вымогали у него пять миллионов долларов, однако Дзюба на сомнительную сделку не согласился.

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