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Жизнь

Путин расширил правила призыва на военную службу по мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывать на военную службу по мобилизации смогут не только военкоматы, пишет «Парламентская газета».

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Согласно новым правилам, призыв по мобилизации также смогут осуществлять Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки.

Закон принят Госдумой 23 января и одобрен Советом Федерации 30 января.

«Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки и уточнение органов, осуществляющих воинский учет, по вызову которых граждане <…> обязаны являться для определения своего предназначения в период мобилизации в военное время», — говорится в пояснительной записке.

Также, согласно документу, резервисты обязаны четко выполнять требования, изложенные в повестках, мобилизационных предписаниях и распоряжениях.

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