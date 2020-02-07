Путин расширил правила призыва на военную службу по мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывать на военную службу по мобилизации смогут не только военкоматы, пишет « Парламентская газета ».

Согласно новым правилам, призыв по мобилизации также смогут осуществлять Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки.

Закон принят Госдумой 23 января и одобрен Советом Федерации 30 января.

«Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки и уточнение органов, осуществляющих воинский учет, по вызову которых граждане <…> обязаны являться для определения своего предназначения в период мобилизации в военное время», — говорится в пояснительной записке.

Также, согласно документу, резервисты обязаны четко выполнять требования, изложенные в повестках, мобилизационных предписаниях и распоряжениях.