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Жизнь

Путин рассказал о серьезной экологической катастрофе из-за токсичного пятна в Сибири

Президент России Владимир Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где на местном предприятии устраняют опасные отходы накопленного вреда.

Мусор. Место накопления отходов.
Мусор. Место накопления отходов.
Altapress.ru

«Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — цитирует слова президента РИА Новости.

В конце октября сообщалось, что ликвидация накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском по поручению президента идет с опережением графика. Химические вещества аварийных емкостей перезатарены, завершен демонтаж наземной части цеха ртутного электролиза.

Полностью избавиться загрязнения планируют до 2024 года, однако объем средств, который потребуется на проведение мероприятий, пока неизвестен и будет исчисляться «миллиардами».

Предприятие по производству химических веществ обанкротилось в 2010 году и не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда.

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