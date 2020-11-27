Путин рассказал о серьезной экологической катастрофе из-за токсичного пятна в Сибири

«Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — цитирует слова президента РИА Новости.