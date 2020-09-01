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2 сентября
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Жизнь

Путин объяснил, почему Россия — не «страна-бензоколонка»

Президент Владимир Путин заявил, что вынужденный переход на обучение в дистанционном формате показал, что Россия имеет достойные технологические возможности. На всероссийском открытом видеоуроке он сказал, что Россия — «не только страна-бензоколонка», пишет «Ъ».

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

«Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только „страна-бензоколонка“, как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — сказал президент.

Ранее в Минпросвещения констатировали, что около 85% российских школ технически оказались не готовы к проведению всех уроков в дистанционном формате.

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