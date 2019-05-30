Путин разрешил людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Если ребенок проживает с человеком, у которого диагностировали ВИЧ или гепатит С, то по решению суда последний может усыновить его. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС .

Прежде закон устанавливали ограничения для лиц, которые хотят усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью. Среди ограничений было наличие у потенциального усыновителя заболевания, включенного в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения РФ.

Теперь суд может отступать от ограничения, если ребенок проживает с людьми, у которых диагностировали ВИЧ или гепатит С проживает и усыновление в его интересах, поясняла зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.