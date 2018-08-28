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Путин сменил руководство МВД и СК в Алтайском крае

Президент России Владимир Путин своим указом сменил руководителей главного управления МВД и следственного управления СК по Алтайскому краю, пишет «Медиазона» со ссылкой на документ.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Руководить полицией в Алтайском крае теперь будет генерал-майор Андрей Подолян, который ранее был замглавы управления МВД по Волгоградской области.

Олега Торубарова, возглавлявшего МВД в Алтайском крае, отправили руководить управлением по Крыму. Его выход на пенсию по достижении предельного возраста отложили на один год.

Главой СК по Алтайскому краю стал генерал-майор юстиции Андрей Хвостов. Ранее он возглавлял 5-е следственное управление (Новосибирск).

Руководителя алтайского СК Евгения Долгалева отправили в Хабаровский край, где он также возглавит следственное управление.

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