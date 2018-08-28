Путин сменил руководство МВД и СК в Алтайском крае

Руководить полицией в Алтайском крае теперь будет генерал-майор Андрей Подолян, который ранее был замглавы управления МВД по Волгоградской области.
Олега Торубарова, возглавлявшего МВД в Алтайском крае, отправили руководить управлением по Крыму. Его выход на пенсию по достижении предельного возраста отложили на один год.
Главой СК по Алтайскому краю стал генерал-майор юстиции Андрей Хвостов. Ранее он возглавлял 5-е следственное управление (Новосибирск).
Руководителя алтайского СК Евгения Долгалева отправили в Хабаровский край, где он также возглавит следственное управление.