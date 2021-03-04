Путин сообщил, что в девяти регионах России все еще нет вакцинации от COVID-19.

Владимир Путин сообщил, что в некоторых регионах России есть проблемы с вакцинацией от коронавируса, передает РБК. «Вроде бы в девяти», — добавил президент.

«Есть проблемы с логистикой, распределением, организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах, вроде бы в девяти, пока еще не приступали даже к вакцинации», — рассказал глава РФ на встрече с участниками акции «Мы вместе».



О каких именно регионах идет речь, Путин не уточнил. Он отметил, что власти в курсе ситуации, однако в случае с вакцинацией важна работа общественников.

Президент также добавил, что в России оба компонента вакцины от коронавируса получили уже более 2 млн человек.

«На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки — первый и второй уколы сделали. И примерно столько же сделали первый укол», — отметил Путин.

Как отмечает «Медуза», 10 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента с правительством докладывал, что в стране идет массовая вакцинация. «Все регионы задействованы», — заявил чиновник.