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Жизнь
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Путин сравнил инициаторов церковного раскола на Украине с безбожниками

Владимир Путин заявил, что на Украине реализуют не имеющий отношения к вере фальшивый проект. Раскол церкви президент назвал грубым вмешательством, целью которого является борьба за власть.

Владимир Путин на богослужении в честь Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе.
Владимир Путин на богослужении в честь Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе.
kremlin.ru

Свою позицию Путин выразил на мероприятии по случаю десятилетия поместного собора РПЦ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей», — высказался президент.

По мнению Путина, «спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость».

Президент подчеркнул, что власти России «считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела». «Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране», — заявил Путин.

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