Путин сравнил инициаторов церковного раскола на Украине с безбожниками

Свою позицию Путин выразил на мероприятии по случаю десятилетия поместного собора РПЦ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей», — высказался президент.
По мнению Путина, «спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость».
Президент подчеркнул, что власти России «считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела». «Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране», — заявил Путин.