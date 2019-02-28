Путин требует повысить раскрываемость преступлений в России

Владимир Путин потребовал от полиции повышать уровень раскрываемости преступлений. На расширенном заседании коллегии МВД России президент отметил, что положение дел в этой сфере «меняется медленно», пишет ТАСС .

Глава РФ заявил, что 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым. «Прошу вас серьезно подумать о том, какие реальные шаги следует предпринять для кардинального улучшения ситуации», — сказал Путин.

Среди положительных тенденций 2018 года президент назвал сокращение числа преступлений, включая тяжкие, укрепление общественного порядка, повышение уровня доверия граждан к полиции. Путин поблагодарил сотрудников МВД за четкую и слаженную работу в ходе масштабных мероприятий прошлого года, в том числе ЧМ по футболу.

Глава государства предложил полицейским «ориентироваться на самые жесткие стандарты и требования», чтобы граждане России «были уверены, что, обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел, они встретят понимание, человеческое отношение к себе, а их права и свободы будут надежно защищены».