Путин упомянул в послании национальный парк в Алтайском крае

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию упомянул Алтайский край в качестве региона, где в 2019 году появится национальный парк.

Владимир Путин,

президент России:

Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России. В этом году откроются новые национальные парки в республиках Дагестан, Коми и в Саха (Якутия), в Алтайском крае и Челябинской области.

Президент заострил внимание на том, что у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются, и поручил Минприроды провести детальную ревизию: все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет.

Создать национальный парк «Тогул» ранее предложили в отделении ОНФ в Алтайском крае.

«Такая работа ведется в соответствии с „майским указом“ президента России. В целях сохранения биологического разнообразия глава государства поручил создать в стране не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий. Будущий национальный парк „Тогул“ в Алтайском крае является одной из первых таких территорий», — прокомментировали в ОНФ.

Любопытно, что президент упомянул алтайский национальный парк в день рождения Алексея Грибкова, руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае. Грибков активно продвигал инициативу по созданию «Тогула».

Что такое «Тогул»

В предлагаемых границах площадь национального парка «Тогул» составляет около 160 240 га. Он пройдет по территории Заринского, Тогульского и Ельцовского районов.

Для этих территории характерна черневая тайга с реликтовыми видами растений, сосновые, еловые и кедровые леса, а также уникальные для Алтайского края и Сибири в целом леса из липы сибирской. Территория отличается богатой флорой и фауной. В частности, 73 вида занесены в Красные книги различного ранга, являются редкими и находящимися под угрозой исчезновения.

Кроме того, там же есть объекты историко-культурного наследия: Уксунайская пещера, старый Екатерининский тракт и места первых русских поселений на Алтае.