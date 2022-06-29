Таким образом, он стал официальным праздником.
Идея учредить в России День семьи, любви и верности возникла в 2008 году, с инициативой выступила молодежь города Муром. Идею одобрили Госдума и Совет Федерации.
Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, указывает bfm.ru.
Символом Дня семьи, любви и верности выбрали ромашку как цветок, олицетворяющий чистоту, верность и нежность.
Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.