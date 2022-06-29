Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в России 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Таким образом, он стал официальным праздником.

Идея учредить в России День семьи, любви и верности возникла в 2008 году, с инициативой выступила молодежь города Муром. Идею одобрили Госдума и Совет Федерации.

Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, указывает bfm.ru.

Символом Дня семьи, любви и верности выбрали ромашку как цветок, олицетворяющий чистоту, верность и нежность.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.