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Жизнь

Путин утвердил официальный праздник — День семьи, любви и верности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в России 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Таким образом, он стал официальным праздником.

Идея учредить в России День семьи, любви и верности возникла в 2008 году, с инициативой выступила молодежь города Муром. Идею одобрили Госдума и Совет Федерации.

Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, указывает bfm.ru.

Символом Дня семьи, любви и верности выбрали ромашку как цветок, олицетворяющий чистоту, верность и нежность.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.

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