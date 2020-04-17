Путин уверен, что пик коронавируса еще не пройден

Владимир Путин заявил, что пик распространения новой коронавирусной инфекции в России еще не пройден. Президент высказался по этому поводу во время видеоконференции, посвященной строительству медицинских центров в регионах РФ.

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Глава РФ отметил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы. «Нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом!» — подчеркнул Путин.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России уже проведено 1,71 млн тестов на выявление инфекции, в 32 тыс. случаях получен положительный результат. За последние сутки количество подтвержденных заражений выросло на 4070. Из числа заразившихся умерли 273 человека.