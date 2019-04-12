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12 апреля
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Жизнь

Путин заявил, что служба в армии по призыву уходит в прошлое

Призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое, заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша». Для управления современной военной техникой нужны профессионалы, цитирует президента РБК.

Солдаты. Армия. Почетный караул
Солдаты. Армия. Почетный караул
СС0

Профессиональная армия становится все более востребованной, считает Путин. «Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. В связи с усложнением военной техники управлять ей могут только профессионалы. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — сказал президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что не все страны полностью переходят на профессиональную армию: остаются задачи, выполнение которых не требует глубокой квалификации. Президент также сказал, что при Минобороны сформированы научные роты, где можно проходить военную службу и не терять квалификацию.

По действующему законодательству призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет один год. В законе прописаны основания для отсрочки от призыва: к примеру, обучение на очном отделении вуза или наличие двух и более детей.

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