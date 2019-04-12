Путин заявил, что служба в армии по призыву уходит в прошлое

Призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое, заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша». Для управления современной военной техникой нужны профессионалы, цитирует президента РБК .

Профессиональная армия становится все более востребованной, считает Путин. «Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. В связи с усложнением военной техники управлять ей могут только профессионалы. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — сказал президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что не все страны полностью переходят на профессиональную армию: остаются задачи, выполнение которых не требует глубокой квалификации. Президент также сказал, что при Минобороны сформированы научные роты, где можно проходить военную службу и не терять квалификацию.

По действующему законодательству призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет один год. В законе прописаны основания для отсрочки от призыва: к примеру, обучение на очном отделении вуза или наличие двух и более детей.