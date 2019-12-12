Путину предложили изымать плохих родителей из семьи, а не детей

По данным издания, 10 декабря во время ежегодной встречи Путина с членами президентского Совета по правам человека ему передали предложения по реформированию системы опеки и семейного устройства детей.

В документе содержатся несколько интересных пунктов. Так, изъятие ребенка из семьи предлагают сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».

Однако в целом удалять из семьи предлагают не ребенка, а именно взрослого, если он представляет угрозу. Или же переместить ребенка вместе с тем родителем, который для него угрозы не представляет.

«Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — прокомментировала инициативу зампред комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.

Если ребенка все же изъяли из семьи, то предлагают перемещать его не в детский дом, а к родным или близким людям, а если таковых нет, то во временную приемную семью. При этом решение о перемещении должно приниматься в течение 12 часов.