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Жизнь

Путину предложили изымать плохих родителей из семьи, а не детей

Президенту России Владимиру Путину передали предложения по реорганизации системы семейного устройства детей, согласно которым допускается изъятие взрослых из семьи, пишет РБК.

Ребенок плачет, наказание.
Ребенок плачет, наказание.
СС0

По данным издания, 10 декабря во время ежегодной встречи Путина с членами президентского Совета по правам человека ему передали предложения по реформированию системы опеки и семейного устройства детей.

В документе содержатся несколько интересных пунктов. Так, изъятие ребенка из семьи предлагают сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».

Однако в целом удалять из семьи предлагают не ребенка, а именно взрослого, если он представляет угрозу. Или же переместить ребенка вместе с тем родителем, который для него угрозы не представляет.

«Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — прокомментировала инициативу зампред комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.

Если ребенка все же изъяли из семьи, то предлагают перемещать его не в детский дом, а к родным или близким людям, а если таковых нет, то во временную приемную семью. При этом решение о перемещении должно приниматься в течение 12 часов.

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