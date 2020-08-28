Путину подарили килограмм асфальта с крымской трассы

Главе государства рассказали, что это покрытие — абсолютно нового качества. Технология разработана для того, чтобы избежать колейности.
Путину на открытии "Тавриды" подарили килограмм покрытия трассыhttps://t.co/689i5YggXl pic.twitter.com/Ylrifw4Lgu— РИА Новости (@rianru) August 27, 2020
Президент накануне посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам шоссе, проехав на автомобиле Aurus.
Причем, автомобиль, за рулем которого ехал глава государства, был с крымскими номерами.
Церемония открытия автомобильного движения по построенным участкам трассы «Таврида».
kremlin.ru
Путин был пристегнут ремнем безопасности.