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Жизнь

Путину подарили килограмм асфальта с крымской трассы

Владимиру Путину подарили в Крыму килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида», сообщает РИА Новости.

За рулем «Ауруса» Владимир Путин проехал по новому участку автодороги «Таврида».
За рулем «Ауруса» Владимир Путин проехал по новому участку автодороги «Таврида».
kremlin.ru

Главе государства рассказали, что это покрытие — абсолютно нового качества. Технология разработана для того, чтобы избежать колейности.

Президент накануне посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам шоссе, проехав на автомобиле Aurus.

Причем, автомобиль, за рулем которого ехал глава государства, был с крымскими номерами.

Церемония открытия автомобильного движения по построенным участкам трассы «Таврида».
Церемония открытия автомобильного движения по построенным участкам трассы «Таврида».
kremlin.ru

Путин был пристегнут ремнем безопасности.

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