27 декабря
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Жизнь

Пьяный сибиряк украл пакет кофе в магазине, а после прилег на пол и уснул

40-летний мужчина в супермаркете Новосибирска на ул. Плановая утром 26 декабря украл пакет растворимого кофе и сбежал, пишет «КП-Новосибирск».

Кофе.
Кофе.
Открытые источники.

Рано утром еще не все продавцы находились на своих рабочих местах, а охраннику задержать вора не удалось.

Чуть позже мужчину снова заметили в торговой точке. Охранник сразу нажал тревожную кнопку и вызвал группу быстрого реагирования.

В момент, когда неизвестный покидал магазин с двумя неоплаченными баллончиками дезодоранта, его удалось задержать.

Мужчина свою причастность к кражам отрицать не стал и рассказал, что он живет на съемной квартире и работает на очистке дорог от снега.

По его словам, украденную пачку кофе он уже успел продать на микрорынке неизвестному мужчине.

На вырученные деньги задержанный купил спиртное и выпил, а после снова отправился в магазин.

После признания мужчина лег на пол буквально у ног бойцов ГБР и крепко уснул. Гвардейцы передали его наряду полиции.

Ранее, бомж из сибирского региона разбил стеллаж с водкой в супермаркете.

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