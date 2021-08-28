Пьяный житель Алтая залез в дом и не смог отрезать колбасу, но украл телефон

В Алтайском крае задержали мужчину, который по пьяни перепутал дома и украл телефон у спящего хозяина жилья, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель села Анисимово — ночью к нему проникли в дом и похитили телефон.

«Кажу совершил ранее судимый 23-летний мужчина. Задержанный пояснил, что находился в состоянии опьянения, шел к своим друзьям продолжить веселье, но перепутал дома», — рассказали в ведомстве.

Мужчина перелез через забор и понял, что попал не туда. Однако увидев приоткрытую дверь решил заглянуть внутрь.

В доме сельчанин достал колбасу из холодильника, но не смог отрезать кусок, поскольку в темноте не нашел нож.

Потом зашел в другую комнату, в которой спал хозяин, и забрал его сотовый телефон.

Испугавшись ответственности, по дороге домой мужчина выкинул мобильник в траву.

За кражу с незаконным проникновением в жилище сельчанину грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в другом алтайском селе мужчина проник в дом и похитил упаковку пельменей, майонез, килограмм лука и две булки хлеба.