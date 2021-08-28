28 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Пьяный житель Алтая залез в дом и не смог отрезать колбасу, но украл телефон

В Алтайском крае задержали мужчину, который по пьяни перепутал дома и украл телефон у спящего хозяина жилья, сообщает региональное МВД.

Нож и колбаса.
Нож и колбаса.
СС0

С жалобой в полицию обратился житель села Анисимово — ночью к нему проникли в дом и похитили телефон.

«Кажу совершил ранее судимый 23-летний мужчина. Задержанный пояснил, что находился в состоянии опьянения, шел к своим друзьям продолжить веселье, но перепутал дома», — рассказали в ведомстве.

Мужчина перелез через забор и понял, что попал не туда. Однако увидев приоткрытую дверь решил заглянуть внутрь.

В доме сельчанин достал колбасу из холодильника, но не смог отрезать кусок, поскольку в темноте не нашел нож.

Потом зашел в другую комнату, в которой спал хозяин, и забрал его сотовый телефон.

Испугавшись ответственности, по дороге домой мужчина выкинул мобильник в траву.

За кражу с незаконным проникновением в жилище сельчанину грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в другом алтайском селе мужчина проник в дом и похитил упаковку пельменей, майонез, килограмм лука и две булки хлеба.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость