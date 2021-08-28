Пьяный житель Алтая залез в дом и не смог отрезать колбасу, но украл телефон

С жалобой в полицию обратился житель села Анисимово — ночью к нему проникли в дом и похитили телефон.
«Кажу совершил ранее судимый 23-летний мужчина. Задержанный пояснил, что находился в состоянии опьянения, шел к своим друзьям продолжить веселье, но перепутал дома», — рассказали в ведомстве.
Мужчина перелез через забор и понял, что попал не туда. Однако увидев приоткрытую дверь решил заглянуть внутрь.
В доме сельчанин достал колбасу из холодильника, но не смог отрезать кусок, поскольку в темноте не нашел нож.
Потом зашел в другую комнату, в которой спал хозяин, и забрал его сотовый телефон.
Испугавшись ответственности, по дороге домой мужчина выкинул мобильник в траву.
За кражу с незаконным проникновением в жилище сельчанину грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее в другом алтайском селе мужчина проник в дом и похитил упаковку пельменей, майонез, килограмм лука и две булки хлеба.