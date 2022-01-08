Медработники в алтайских селах теперь могут продавать лекарства

Ранее продавать лекарства могли только фармацевтические работники.

«Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптечной организации, смогут осуществлять льготный отпуск лекарств, а также осуществлять продажу лекарственных препаратов», — уточнила пресс-служба Минздрава.