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Жизнь

Медработники в алтайских селах теперь могут продавать лекарства

Сельские медицинские работники в России получили право продавать лекарственные средства. Это новшество в законодательстве уже вступило в силу, сообщает «ТАСС».

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0

Ранее продавать лекарства могли только фармацевтические работники.

«Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптечной организации, смогут осуществлять льготный отпуск лекарств, а также осуществлять продажу лекарственных препаратов», — уточнила пресс-служба Минздрава.

Для вышеперечисленных медицинских организаций значительно упростили процедуру выдачи фармлицензий.

Так закон облегчает получение лекарств в населенных пунктах, где нет аптек.

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