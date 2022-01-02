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Жизнь

Всплеск заболеваемости COVID-19 после новогодних каникул спрогнозировал врач

Спад заболеваемости, происходящий сейчас, продлится в России до конца новогодних каникул, пишет ТАСС со ссылкой на врача-терапевта Константина Хоманова.

Маска. Новый год и коронавирус.
Маска. Новый год и коронавирус.
altapress.ru

В дальнейшем, ввиду многочисленных социальных контактов, низкого процента вакцинированных трехратно — с бустерной дозой — и негативного отношения населения к ношению масок и дистанцированию, вероятен подъем заболеваемости COVID-19, считает медик.

Хоманов, в частности, среди повышающих риск заражения факторов назвал традиционные покупки продуктов и подарков с созданием толп на кассе, тесное общение в гостях и дома с непривитыми или явно заболевшими, а также большое число лиц с фальшивыми сертификатами о прививке.

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