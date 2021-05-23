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Жизнь

«Сотрудник банка» оформил жительнице Славгорода кредит и сразу списал все деньги

53-летняя жительница Славгорода поверила мошенникам и сообщила им коды из СМС-сообщений. В марте женщина получала от полицейских памятку о дистанционном мошенничестве, подчеркнули в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Так как заявка уже подана и находится в обработке банка, отменить процесс без ее участия якобы уже невозможно — для отмены нужно сообщить поступающие в СМС коды.

Потерпевшая выполнила требования — на ее карту поступили 359 тыс. рублей. Вскоре произошло списание 354 тысяч рублей. Злоумышленники оформили на потерпевшую кредит, после чего похитили деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Мошенникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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