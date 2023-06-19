19 июня
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Жизнь

Пять дорог готовят к асфальтированию в Барнауле

Дорожники продолжают восстанавливать асфальт в Барнауле в рамках текущего ремонта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Асфальтирование дорог.
Асфальтирование дорог.
barnaul.org

На сегодняшний день дорожные службы заасфальтировали уже порядка 24 тыс. кв. м дорог.

19 июня рабочие подготовят к ремонту еще пять участков:

  • ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);
  • ул. Монтажников (от ул. Веры Кащеевой до ул. Попова);
  • ул. Антона Петрова (от ул. Попова до ул. Малахова);
  • ул. Юрина (от ул. 2-ой Северо-Западной до ул. Путейской);
  • проезд Калманский (от Змеиногорского тракта до здания №2а).

Также на этой неделе отремонтируют тротуар на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов).

Ознакомиться с планом дорожных работ на эту неделю можно на официальном сайте города.

Локальный ремонт дорог проводят для предотвращения износа покрытия и разрушения отдельных элементов дороги. А также для обеспечения безопасности автодвижения и пешеходов, устранения дефектов и поддержания работоспособности транспортной сети города.

Ранее в Барнауле начали асфальтировать дорогу на ул. Островского.

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