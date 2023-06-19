Пять дорог готовят к асфальтированию в Барнауле

На сегодняшний день дорожные службы заасфальтировали уже порядка 24 тыс. кв. м дорог.
19 июня рабочие подготовят к ремонту еще пять участков:
- ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);
- ул. Монтажников (от ул. Веры Кащеевой до ул. Попова);
- ул. Антона Петрова (от ул. Попова до ул. Малахова);
- ул. Юрина (от ул. 2-ой Северо-Западной до ул. Путейской);
- проезд Калманский (от Змеиногорского тракта до здания №2а).
Также на этой неделе отремонтируют тротуар на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов).
Ознакомиться с планом дорожных работ на эту неделю можно на официальном сайте города.
Локальный ремонт дорог проводят для предотвращения износа покрытия и разрушения отдельных элементов дороги. А также для обеспечения безопасности автодвижения и пешеходов, устранения дефектов и поддержания работоспособности транспортной сети города.
Ранее в Барнауле начали асфальтировать дорогу на ул. Островского.