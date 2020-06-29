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Жизнь
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Пять главных вопросов по поправкам в Конституцию о медицине

С 25 июня в России стартовал этап предварительного голосования по поправкам в Конституцию, которые на протяжении последних месяцев являются главной темой обсуждения общественности. Altapress.ru решил разобраться в чем суть вносимых изменений и начал со статей, касающихся очень важной сферы нашей жизни — медицины.

Фото: Анна Зайкова

1. В чем суть поправок?

О медицине говорится в нескольких статьях Конституции, например, в ст. 71, 72 и 132. Суть их одна — доступные и качественные медицинские услуги должны быть одинаково развиты в любом уголке страны.

Ответственность за это лежит на всех уровнях власти — федеральной, региональной и муниципальной.

2. Что дают поправки?

Вместо нынешней формулировки «координация вопросов здравоохранения» законодатели предлагают нам другую, более развернутую — «координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение».

3. Почему это важно?

По версии ВЦИОМ, поправка про медицину — самая популярная. Что в целом логично с учетом развивавшейся в течение трех месяцев эпидемии коронавируса в России. Законодатели утверждают, что она поможет вывести медицину на новый уровень.

Фото: Анна Зайкова

Это означает несколько важнейших вещей:

  • люди будут обеспечены качественной помощью врачей вне зависимости от уровня их доходов и без привязки к месту проживания;
  • сохранится программа госгарантий, в рамках которой лечение бесплатно;
  • постепенно должна исчезнуть медицинская «дискриминация» по месту проживания — даже жители глубинки смогут при необходимости получить консультацию столичного светила, а местный врач проконтролирует выполнение схемы лечения — это обеспечит развитие телемедицины.

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

Все граждане нашей страны, независимо от возраста, пола, образа жизни. С медициной, так или иначе, приходилось иметь дело каждому из нас.

Фото: Анна Зайкова

5. Что думают о поправках эксперты?

Наталья Кувшинова,
депутат Государственной Думы России:

Проведенный опрос жителей показал, что поправка о качественной и доступной системе здравоохранения попала в ТОП-5 наиболее положительно воспринимаемых людьми. И это естественно. Сфера медицины окружает каждого из нас с рождения и всю жизнь.

Сама я родилась в Заринске, сейчас живу в Барнауле, по работе за эти несколько лет проехала почти все районы и города края и очевидно, что качественная система здравоохранения в территории — это сфера, требующая особого внимания.

За последнее десятилетие в Алтайском крае хороших успехов достигла высокотехнологическая медицина — это федеральные, краевые центры, которые оказывают травматологическую, онкологическую помощь. Вместе с тем, Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал — причем не только в контексте поправок в Конституцию, — что жителей нужно обеспечить не только качественной, но и доступной медициной.

Сегодня на это нацелены национальные проекты, часть из которых уже реализуется. Я уверена, что закрепление этой принципиальной нормы еще и в Конституции станет серьезным ориентиром при расстановке приоритетов государственной политики, при финансировании медицины.

В этом году из-за пандемии система здравоохранения столкнулась с серьезным испытанием. На передовой оказались тысячи врачей, медсестёр, санитаров — настоящих Героев с большой буквы. Одним из приоритетных направлений, на которое направлена новая поправка в Конституцию, станет и кадровый вопрос.

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