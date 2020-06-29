Пять главных вопросов по поправкам в Конституцию о медицине

С 25 июня в России стартовал этап предварительного голосования по поправкам в Конституцию, которые на протяжении последних месяцев являются главной темой обсуждения общественности. Altapress.ru решил разобраться в чем суть вносимых изменений и начал со статей, касающихся очень важной сферы нашей жизни — медицины.

1. В чем суть поправок?

О медицине говорится в нескольких статьях Конституции, например, в ст. 71, 72 и 132. Суть их одна — доступные и качественные медицинские услуги должны быть одинаково развиты в любом уголке страны.

Ответственность за это лежит на всех уровнях власти — федеральной, региональной и муниципальной.

2. Что дают поправки?

Вместо нынешней формулировки «координация вопросов здравоохранения» законодатели предлагают нам другую, более развернутую — «координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение».

3. Почему это важно?

По версии ВЦИОМ, поправка про медицину — самая популярная. Что в целом логично с учетом развивавшейся в течение трех месяцев эпидемии коронавируса в России. Законодатели утверждают, что она поможет вывести медицину на новый уровень.

Фото: Анна Зайкова

Это означает несколько важнейших вещей:

люди будут обеспечены качественной помощью врачей вне зависимости от уровня их доходов и без привязки к месту проживания;

сохранится программа госгарантий , в рамках которой лечение бесплатно;

в рамках которой лечение бесплатно; постепенно должна исчезнуть медицинская «дискриминация» по месту проживания — даже жители глубинки смогут при необходимости получить консультацию столичного светила , а местный врач проконтролирует выполнение схемы лечения — это обеспечит развитие телемедицины.

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

Все граждане нашей страны, независимо от возраста, пола, образа жизни. С медициной, так или иначе, приходилось иметь дело каждому из нас.

Фото: Анна Зайкова

5. Что думают о поправках эксперты?

Наталья Кувшинова,

депутат Государственной Думы России: