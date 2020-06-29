Пять главных вопросов по поправкам в Конституцию о семейных ценностях и браке

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России, которые на протяжении последних месяцев являются главной темой обсуждения общественности. Altapress.ru подготовил серию материалов о вносимых изменений. Сегодня поговорим о тех, что касаются семейных ценностей.

1. В чем суть поправок?

Тема семейных ценностей, защиты детей и основы брака затронута в нескольких статьях Конституции. Поправки 2020 года вносятся в три из них — ст. 67.1, 72 и 114.

Главная их суть — сделать так, чтобы в центре внимания государства оставалась семья и будущее наших детей, их духовное и нравственное воспитание. А во главу угла встали вопросы демографии, которым отдан особый приоритет.

2. Что дают поправки?

Эксперты считают, что закрепление просемейных поправок в основном законе сможет поставить вопросы защиты и поддержки семей и детей на новый уровень.

Брак в России, согласно Семейному кодексу, и так возможен только между мужчиной и женщиной, но законодатели решили подстраховаться.

Так формулировка с «защита семьи, материнства, отцовства и детства» изменилась на «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Еще одна «детская» поправка посвящена ответственности государства за судьбы детей.

Звучит она так:

Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

3. Почему это важно?

Очевидно, что общественные веяния не стоят на месте и многие явления, которые еще 20−30 лет назад казались нонсенсом, теперь преподносятся как вполне внятные перспективы. Речь, в частности, идет об однополых браках.

Понятно, что государство не должно вмешиваться в личную жизнь человека, диктуя ему как жить. Но оно не просто вправе, а обязано защищать ценности, которые скрепляют наше общество.

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

Все, кто имеет семью или только подумывает о ее создании. В официальном браке состоят чуть больше половины россиян. И постепенно их доля увеличивается. По свежему опросу ВЦИОМ, 90% наших граждан не в восторге от гражданских браках и хотят чего-то болшего.

Средняя российская семья — это мама с папой, которые мечтают о втором ребенке или уже его имеют. Средний возраст женщины, родившей первенца, 29 лет. Она на три года старше молодой мамы из конца 90-х, зато успела не только получить высшее образование, но и поработать по специальности.

Если в конце минувшего столетия среднестатистическая городская семья в России на первом ребенке и ставила точку, то с середины 2010-х годов модель изменилась: иметь двоих детей стало нормой.

5. Что думают о поправках эксперты?

Любовь Блинкова,

техник хозяйства АО «УЧХОЗ «Пригородное»: