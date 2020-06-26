Пять главных вопросов по поправкам в Конституцию о социальных гарантиях и пенсиях

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Одни из самых обсуждаемых и востребованных — нововведения, касающиеся социальных гарантий граждан. В чем их суть и почему это важно для каждого жителя страны, читайте в разборе altapress.ru.

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России.

1. В чем суть поправок?

Право на социальные гарантии закреплено в статье 75 Конституции России. Поправки вносятся в пункты 6 и 7.

Их суть в том, чтобы на высшем законодательном уровне установить новую «планку» социальных гарантий, которые будут закреплены в Конституции.

Эти обязательства перед гражданами не будут нарушаться вне зависимости от конъюнктуры рынка и экономической ситуации. Каждый гражданин России сможет чувствовать себя защищенным и уверенным в том, что его права на поддержку государством будут гарантированы в течение всей жизни.

2. Что дают поправки?

Поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, закрепляют в стране целый ряд новых положений о пенсионном обеспечении граждан, социальных выплатах, индексации пособий. Например, обязательную индексацию пенсии минимум раз в год.

В целом же надо сказать, что поправки усиливают положения основного закона страны о социальном государстве, закрепляют норму о проведении в России единой социально ориентированной политики.

При этом, уверенны эксперты, помощь со стороны государства должна быть направлена человеку, а не социуму, оставаться гарантированной и адресной.

Нужно сделать все, чтобы человек чувствовал себя защищенным в течение всей жизни, а помощь получали те, кому она действительно нужна.

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Анна Зайкова

3. Почему это важно?

Ответ на этот вопрос прост. Поправки нужны, чтобы вся мощь российского государства стояла на защите интересов стариков и детей. Это, во-первых.

А во-вторых, чтобы наша страна не вернулась к циничной практике 90-х годов. Во всяком случае всевозможные недоплаты и невыплаты пенсий и социальных пособий станут антиконституционным преступлением.

В Конституции предлагается закрепить принцип гарантированности адресной социальной поддержки, что позволит сделать пособия и льготы действительно эффективными.

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

В той или иной мере практически все слои населения, в том числе и людей среднего возраста, которым, казалось бы, до пенсии еще далеко.

Объясним почему. К соцгарантиям, о которых говорится в поправках, относится и программа материнского капитала. Она существенным образом улучшила вопросы демографии в стране, поэтому было принято решение программу продлить и проиндексировать.

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Анна Зайкова

5. Что думают о поправках эксперты?

Людмила Чернова,

директор КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска»: