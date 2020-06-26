Пять главных вопросов по поправкам в Конституцию о социальных гарантиях и пенсиях

1. В чем суть поправок?
Право на социальные гарантии закреплено в статье 75 Конституции России. Поправки вносятся в пункты 6 и 7.
Их суть в том, чтобы на высшем законодательном уровне установить новую «планку» социальных гарантий, которые будут закреплены в Конституции.
Эти обязательства перед гражданами не будут нарушаться вне зависимости от конъюнктуры рынка и экономической ситуации. Каждый гражданин России сможет чувствовать себя защищенным и уверенным в том, что его права на поддержку государством будут гарантированы в течение всей жизни.
2. Что дают поправки?
Поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, закрепляют в стране целый ряд новых положений о пенсионном обеспечении граждан, социальных выплатах, индексации пособий. Например, обязательную индексацию пенсии минимум раз в год.
В целом же надо сказать, что поправки усиливают положения основного закона страны о социальном государстве, закрепляют норму о проведении в России единой социально ориентированной политики.
При этом, уверенны эксперты, помощь со стороны государства должна быть направлена человеку, а не социуму, оставаться гарантированной и адресной.
Нужно сделать все, чтобы человек чувствовал себя защищенным в течение всей жизни, а помощь получали те, кому она действительно нужна.
3. Почему это важно?
Ответ на этот вопрос прост. Поправки нужны, чтобы вся мощь российского государства стояла на защите интересов стариков и детей. Это, во-первых.
А во-вторых, чтобы наша страна не вернулась к циничной практике 90-х годов. Во всяком случае всевозможные недоплаты и невыплаты пенсий и социальных пособий станут антиконституционным преступлением.
В Конституции предлагается закрепить принцип гарантированности адресной социальной поддержки, что позволит сделать пособия и льготы действительно эффективными.
4. Кто сможет воспользоваться поправками?
В той или иной мере практически все слои населения, в том числе и людей среднего возраста, которым, казалось бы, до пенсии еще далеко.
Объясним почему. К соцгарантиям, о которых говорится в поправках, относится и программа материнского капитала. Она существенным образом улучшила вопросы демографии в стране, поэтому было принято решение программу продлить и проиндексировать.
5. Что думают о поправках эксперты?
Людмила Чернова,
директор КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска»:
Работая руководителем учреждения социального обслуживания населения города Бийска и семи близлежащих районов, воочию сталкиваюсь с проблемами простых людей, которым поддержка государства просто необходима. Именно поэтому я ратую за обеспечение социальных гарантий людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Гражданам необходима уверенность в том, что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи, особенно адресной социальной поддержки граждан и индексации социальных пособий или иных социальных выплат.
Речь идет о разных категориях слабозащищенных граждан. Так, учитывая отсутствие в ряде обслуживаемых территорий должной доступной и качественной среды для инвалидов, считаю особенно важным принятие поправок, которые помогут в обеспечении гарантий людей и повысят качество жизни, позволят выйти на более высокий уровень социализации людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям.