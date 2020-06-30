Пять главных вопросов по поправкам в Конституцию о защите прав трудящихся

С 25 июня в России проходит этап предварительного голосование по поправкам в Конституцию, часть из которых непосредственно касается всех трудящихся граждан. Что обозначают эти нововведения и как отразятся на повседневной жизни, читайте в разборе altapress.ru .

1. В чем суть поправок?

Такой важный для всех жителей вопрос, как защита прав на труд и достойную заработную плату нашел отражение в нескольких статьях Конституции. Поправки предлагается внести в ст. 75, ст. 75.1 и ст. 114.

Главный их смысл в том, чтобы гарантировать в России уважение и достоинство человека труда. Государство обеспечивает рост благосостояния своих граждан. МРОТ будет не ниже прожиточного минимума.

2. Что дают поправки?

Работающий человек априори не может быть малоимущим и это понятно. Очевидный на первый взгляд факт теперь предложено закрепить в Конституции РФ.

Согласно новому пункту каждому работающему человеку государство будет гарантировать, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет превышать прожиточный минимум.

Для понимания: прожиточный минимум — стоимость потребительской корзины, которая включает минимальный набор продуктов, товаров и услуг, а также ежемесячные обязательные платежи.

Фото: Анна Зайкова

Он определяется на федеральном и региональном уровнях как в целом на душу населения, так и отдельно для разных категорий населения.

3. Почему это важно?

Человек, имеющий доходы ниже прожиточного минимума, считается малоимущим. Теперь новая поправка в Конституцию закрепляет право каждого работающего гражданина обеспечивать свои основные потребности.

Это важно потому, что каждый житель страны, выполняющий важные для общества дела, не должен быть ни голодным, ни нуждающимся.

Кроме того, исходя из величины МРОТ рассчитываются многие социальные выплаты и пособия. Что в свою очередь отражается на других сферах нашей жизни.

Фото: Анна Зайкова

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

Вся трудоспособная часть населения. Поправки в Конституцию выводят на новый уровень такое понятие как социальное партнерство. В основном законе страны предлагается закрепить норму о том, что правительство обеспечивает принцип социального партнерства.

Механизм согласования интересов участников производственного процесса — работников и работодателей — отчасти новое для России явление. И важно, чтобы он работал на благо каждой из сторон.

5. Что думают о поправках эксперты?

Олег Быков,

депутат Государственной Думы:

Есть такое выражение: «чем выше культура, тем выше ценится труд». Сегодня мы с очевидностью подчеркиваем, что в нашей стране приоритеты государственной политики должны быть ориентированы на защиту достоинства граждан и уважение человека труда. Основной закон предлагается дополнить положением о том, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Эта норма поднимается на конституционный уровень, который предопределяет ее конституционную защиту. Это закрепление того, что стало естественным в условиях обеспечения минимальных гарантий трудящегося человека в нашей стране. Важно, чтобы в развитие этих положений государством создавались условия для обеспечения достойной оплаты за труд.

«Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края в рамках содействия Избирательной комиссии Алтайского края в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования»