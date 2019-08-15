Пять 17-летних девушек в России родили по пятому ребенку

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка в 2018 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Самыми юными родителями в прошлом году стали мамы в возрасте 12 лет. Ведомство нашло четыре таких девочки в стране. 13-летние россиянки родили в 2018 году 34 ребенка, 14-летние — 190 младенцев, причем некоторые из них завели второго ребенка.

Отмечается, что 15-летние девушки в прошлом году родили 919 детей, а 16-летние почти 3 тыс младенцев.

По словам главы Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, в некоторых уголках России рождение детей в несовершеннолетнем возрасте считается нормальным.

Возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. За совершения полового акта человеком, достигшим 18 лет, с человеком, не достигшим 16-летнего возраста, наступает уголовная ответственность.