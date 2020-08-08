+98. Пять пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае, почти сотня в тяжелом состоянии

Из числа новых случаев большинство зафиксировали среди жителей Барнаула — 48, Бийска — 8, Ярового — 7.
Также новыми случаями прирос Новоалтайск — 6, Первомайский район — 5, Рубцовск — 3, Славгород, Благовещенский, Новичихинский, Кулундинский районы по 2, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Косихинский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный районы по одному случаю.
В тяжелом состоянии в больницах края находятся 97 пациентов, их них 29 на аппаратах ИВЛ.
Общее число заболевших в регионе составляет 9 907 человек, в том числе 912 детей. Вылечилось 8 089 человека, из них за прошедшие сутки — 155 пациентов.
За весь период скончались 244 человека. За прошедшие сутки — 5 человек, 3 — от COVID-19, 2 — по иной причине смерти.