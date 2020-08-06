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Жизнь

+92. Пять пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

92 случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки. Скончалось пять человек, сообщили 6 августа в оперштабе.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Новые случаи зафиксировали в Барнауле — 48, Новоалтайске — 12, Бийске — 8, Славгороде — 5, Первомайском районе — 3, Романовском и Советском — по 2, Заринске, Рубцовске, Яровом, Алтайском, Волчихинском, Калманском, Кытмановском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть -Калманском и Шелаболихинском районах — по одному случаю.

В тяжелом состоянии находятся 98 пациентов, на аппаратах ИВЛ — 40.

За сутки умерло пять человек, двое из них — от COVID-19, остальные по иной причине смерти. Всего скончались 236 человек.

Всего выздоровело 7 774 человека, из них за прошедшие сутки — 163 пациента.

Общее число заболевших — 9 714 человек.

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