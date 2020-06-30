Пять простых вопросов по поправкам в Конституцию о культуре и языке

С 25 июня в России проходит этап предварительного голосование по поправкам в Конституцию, которые на протяжении последних месяцев являются главной темой обсуждения общественности. Altapress.ru решил разобраться, в чем суть вносимых изменений в статье о языке и культуре России.

1. В чем суть поправки?

Поправки касаются статьи 68. В ней ранее было указано, что государственным языком РФ на всей ее территории является русский. Поправка предлагает добавить предложение о том, это язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ.

В этой же статье говорится, что культура в России является уникальным наследием ее многонационального народа, она поддерживается и охраняется государством. Это предложили внести гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артисты РФ Александр Калягин, Денис Мацуев и Владимир Машков.

2. Что дают поправки?

Они повышают статус русского языка и культуры, делают их ключевой ценностью страны, как, например, флаг и гимн.

Фото: Дмитрий Лямзин

При этом поправки о языке государствообразующего народа гарантируют другим народам России право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

3. Почему это важно?

Они поспособствуют защите культурного наследия и популяризации русской культуры и языка, в том числе за рубежом. Деятели культуры считают, что это шанс сохранить свою национальную идентичность в глобальном мире и укрепить образ России за границей.

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

Любой, кто говорит на русском языке и считает его своим родным.

Фото: Дмитрий Лямзин

5. Что думают о поправках эксперты?

Инесса Грицай,

преподаватель КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», член комитета по социальной политике БГД:

Как любого человека, который хоть немного заглядывает в будущее (я туда устремлена так как работаю с детьми и студентами), считаю, что поправка в Конституцию о самобытности — серьезный шаг к повышению статуса русского языка и культуры России. Последнее время нам устойчиво навязывают несвойственный образ жизни, мысли и чуждые культурные ценности. В какой-то момент мы можем попросту забыться и утратить то, что наши предки веками выкристаллизовывали. Мы рискуем стать «Иванами, не помнящими родства». Поправка о самобытности вернет нас к истокам и напомнит, кто мы на самом деле. Не стоит забывать, что о любом государстве судят прежде всего по культурному наследию, культурным ценностям, самобытности. Наше страна является многонациональной, где каждый может считать свою культуру приоритетной. Поправка поможет закрепить за нами права, которые позволят и нашим детям гордиться принадлежностью к тому или иному народу с его уникальными чертами — языком, культурой и традициями.

«Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края в рамках содействия Избирательной комиссии Алтайского края в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования»