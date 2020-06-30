Пять простых вопросов по поправкам в Конституцию о самобытности народов и поддержке соотечественников

1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию, которые на протяжении последивших месяцев являются главной темой обсуждения общественности. Altapress.ru решил разобраться, в чем суть вносимых изменений в статье о самобытности народов и поддержке соотечественников

1. В чем суть поправки?

В поправках к статье 69 сказано, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Здесь же указывается, что Россия оказывает поддержку соотечественникам, которые живут за рубежом, помогает защищать их права, обеспечивает защиту их интересов.

2. Что дают поправки?

Поправки в Конституцию будут гарантировать права коренных малочисленных народов в соответствии с принципами и нормами международного права и международными договорами России.

Что касается защиты соотечественников, то, по мнению законодателей, в случае принятия поправок российским властям будет проще действовать за рубежом. Например, защищать права русскоязычных СМИ.

3. Почему это важно?

Поправки защитят от любых посягательств культурную самобытность народов, закрепят тот факт, что это их наследие охраняется государством.

А граждане страны, проживающие за границей, при любых сложных ситуациях смогут рассчитывать на помощь и вмешательство российской стороны.

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

Граждане России, которые относятся к малочисленным коренным народам, а также россияне, проживающие за рубежом.

Фото: Дмитрий Лямзин

5. Что думают о поправках эксперты?

Александр Овсиевский,

директор гимназии № 40:

Каждый гражданин Российской Федерации должен быть уверен, что в любой сложной ситуации государство его не оставит. И поправка в главный закон страны о поддержке соотечественников как раз и закрепляет эту уверенность. Даже когда человек покинул Россию и переехал за рубеж, если он не отказался от гражданства, может рассчитывать на помощь. И дело тут даже не в самом человеке. Лично я считаю, что уезжая в другую страну, люди предают свою родину. Тем не менее, я уверен, что человек может родину предать, а вот родина не имеет права предавать никогда. Во имя других граждан, не оставивших ее, но оказавшихся в сложной ситуации в силу непредвиденных обстоятельств.

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