Пять простых вопросов по поправкам в Конституцию о суверенитете России

1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию, которые на протяжении последивших месяцев являются главной темой обсуждения общественности. Altapress.ru решил разобраться, в чем суть вносимых изменений, в частности, в статье о суверенитете и территориальной целости России.

1. В чем суть поправки?

Поправки предлагают для статьи 67 «О защите суверенитета и территориальной целости Российской Федерации».

Законодатели предлагают добавить понятие «федеральных территорий», которые могут быть созданы в России федеральным законом. Определяется и порядок управления такими территориями.

Также в статье прописано о пресечении действий, направленных на отчуждение части территории России (кроме делимитации, демаркации, редемаркации госграницы), а также призывы к таким действиям.

2. Что дают поправки?

Новое понятие о «федеральных территориях». По словам инициаторов поправок, они подразумевают под собой места, где находятся военные и стратегические объекты, заповедники и другие особые зоны.

Это могут быть закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории (например, Байкал), Арктическая зона.

Федеральные территории будут предполагать особую специфику управления и полномочий.

Фото: Дмитрий Лямзин

«Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности», — пояснил РИА Новости сенатор Андрей Клишас.

Подобные объекты со специальным правовым режимом есть во многих странах: Индии, Австралии, Канаде и других. Например, в США есть 14 федеральных территорий, которые не входят ни в один штат и находятся под контролем федерального правительства.

Поправки во второй части статьи не допустят возможность продажи или передачи российских земель.

3. Почему это важно?

Поправка навсегда поставит точку в вопросе о спорных территориях. Например, о передачи Крыма Украине или Курильских островов — Японии.

К федеративным территориям будут причислены зоны, требующие усиленное защиты и особого управления. Создание «особых» территорий позволит также устранить существующие управленческие коллизии.

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

На поправку, скорее всего, будут ссылаться дипломаты и политики для решения спорных территориальных вопросов.

5. Что думают о поправках эксперты?

Николай Миронов,

государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Алеусскому и Корниловскому заказникам КГБУ «Алтайприрода»:

Если поправка в Конституцию о суверенитете будет работать — я имею в виду ту его часть, где говориться о «федеральных территориях», куда относят в том числе природоохранные зоны, — то я и мои коллеги будем только рады. Если закон работает, то это хорошо. Все заповедники и заказники на территории России, и Алтайского края в частности, не только несут функцию охраны животного мира, но и экологического воспитания подрастающего поколения. Конечно, уже есть законы, защищающие заповедники и заказники, но на сегодняшний день лес на природоохранных территориях как пилили, так и пилят. Это не для кого не секрет. Мы регулярно вылавливаем так называемых «черных» лесорубов. Есть надежда, что после внесения поправок в Конституцию ситуация измениться в лучшую сторону. У нас уникальные леса, от которых зависит экологическая ситуация не только в регионе. И мы их обязательно должны сохранить для следующих поколений.

«Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края в рамках содействия Избирательной комиссии Алтайского края в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования»