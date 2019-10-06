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Жизнь

Пять слонов погибли в Таиланде, спасая тонущего слоненка

Пять слонов погибли в тайском национальном парке Кхауяй, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал BBC News.

Слоны.
Слоны.
открытые источники в интернете

Слоненок соскользнул с обрыва в водопад Хаев Нарок, а сородичи попытались его спасти. В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов.

Еще двоих слонов удалось спасти. Специалисты считают, что животным будет сложно бороться за жизнь, так как погибшее стадо обеспечивало им поддержку и защиту.

Кроме того, слонам свойственна чувствительность, они скорбят по умершим сородичам.

Ранее похожие инциденты уже происходили в районе водопада. Так, в 1992 году здесь погибли восемь слонов.

Как отмечает BBC News, в настоящее время в Таиланде насчитывается около 7 тыс азиатских слонов.

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