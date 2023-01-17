Пять жителей Алтайского края отметили 100-летний юбилей в январе

Пятерым жителям Алтайского края исполнилось 100 лет в январе 2023 года. Все они большие труженики, их детство и юность пришлась на тяжелый период в стране. Об этом сообщили в правительстве региона.

100-летний юбилей отметили сразу три жителя края 16 января: Татьяна Селянина из Ребрихи, Татьяна Лочман из Барнаула и Михаил Романов из Бийска.

Ранее, 9 января, день рождения справили Елизавета Лемермаер из Волчихи, а 10 января — Анастасия Архипова из Бийска.

Все пять долгожителей выросли во время Великой Отечественной войны. Они рано начали трудиться, чтобы прокормить себя и большую семью. Так, в семье Анастасии Архиповой было 11 детей, она — вторая по старшинству. Окончила четыре класса и с 12 лет начала работать в колхозе.

Рано начала работать и Елизавета Лемермаер — с восьми лет в колхозе. Она труженица тыла. Родилась в Ровенском районе Саратовской области. В семье было пятеро детей.

Не окончила медицинский техникум Татьяна Лочман. К 18 годам она окончила восемь классов и работала учителем начальной школы. Позже поступила в техникум. Почти четверть века она проработала в Горкоопторге.

Михаил Романов — ветеран Великой Отечественной войны. В битве за Москву был тяжело ранен и комиссован. В сельской школе Зонального района работал военруком, преподавал рисование, черчение, физику. Возглавлял городской cовет ветеранов войны, был депутатом горсовета.

Татьяна Селянина окончила Алтайский техникум молочного хозяйства в селе Алтайском по специальности «технолог». Вышла замуж и уехала вслед за супругом в Алма-Ату — муж поступил в художественное училище. В начале 1990-х годов супруги вернулись на родину.