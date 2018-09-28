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Пятеро барнаульцев попытаются пройти кастинг шоу «Танцы» на ТНТ

29 сентября на телеканале ТНТ пройдет новый выпуск с кастинга шоу «Танцы». На этот раз действие развернется в Новосибирске. Участвовать в отборочном этапе будут пять танцовщиков из Барнаула: три сольных участника и один дуэт.

Барнаульцы постараются попасть на шоу "Танцы"
Барнаульцы постараются попасть на шоу "Танцы"
ТНТ, https://vk.com/barneos22

Как сообщает паблик «Barnaul22», студент АлтГТУ Влад Егоров будет выступать в стиле hip-hop. Перед своим выходом молодой человек сообщил, что надеется пройти отборочный тур и попасть в команду к Мигелю.

Еще одна участница из Барнаула, которая выступает в стиле popping, это Фаина Rebel. Девушка призналась, что долго шла к этому, совершенно не волнуется и хочет выиграть. А еще Фаина самоучка, веган и фотограф.

Помимо вышеназванных ребят, в субботу 21:00 зрители увидят выступление барнаульца Андрея Корячкина, Антона Маликова и танцовщицы Ренаты Хажмульдиновой.

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