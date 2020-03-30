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Жизнь
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«Пятёрочка» готова трудоустроить всех потерявших работу

Торговая сеть «Пятёрочка» — одна из крупнейших российских сетей продуктовых магазинов у дома — предлагает поддержку тем, кто в настоящее время остался без работы.

«Пятёрочка» готова трудоустроить всех потерявших работу
«Пятёрочка» готова трудоустроить всех потерявших работу
Источник: ООО "Аймарс Медиа"

Тех, кто оказался сейчас в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы, торговая сеть готова принимать на временную работу, проводя соответствующее обучение. Продуктовая розница в настоящий момент является одним из наиболее надежных и стабильных работодателей, так как карантинные меры не распространяются на отрасль. Востребованы специалисты самых разных направлений во всех регионах присутствия торговой сети. Уже сейчас открыт дополнительный набор сотрудников на такие позиции, как администратор магазина, продавец-кассир, оператор склада, водитель электроштабелера и другие.

Лариса Бодягина,
директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка»

Мы понимаем, что многие отрасли переживают сейчас трудные времена и люди временно остаются без работы. Мы готовы их поддержать и трудоустроить. «Пятёрочка» обеспечивает население продуктами питания и товарами первой необходимости, поэтому сотрудники магазинов и распределительных центров точно будут обеспечены работой.

Для сотрудников «Пятёрочки» действует прозрачная система карьерного роста, проводится обучение, существует понятная программа компенсаций и льгот, оплата больничных и отпусков, корпоративные скидки, возможна компенсация детского отдыха в загородных лагерях, детские подарки на Новый год и первоклашкам.

Посмотреть доступные вакансии и заполнить анкету можно на сайте https://rabota5ka.ru.

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