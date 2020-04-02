Конкурс проводился c 16 сентября по 31 декабря 2019 года. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо было приобрести энергетический напиток Black Monster в сети магазинов «Пятёрочка» и при оплате предъявить действующую «Выручай-карту» или зарегистрировать номер чека на сайте акции и сохранить его до объявления результатов розыгрыша.

Новокузнечанка Наталья Иванова такого подарка не ждала. А когда узнала о выигрыше, долго не верила.

«Пятёрочка» подарила автомобиль жительнице Сибири. Источник фото: X5 Retail Group

— Я даже не думала, что могу стать обладателем такого суперприза. Когда мне позвонили организаторы акции и сказали, что номер моей «Выручай-ки» выбран победителем, я решила, что это просто шутка. На протяжении нескольких недель мне периодически звонили, а я все сомневалась. Даже когда пришла на вручение ключей. Поверила только после того, как в ГАИ мне выдали номера на автомобиль.

Кстати, Наталья — водитель с многолетним стажем. Однако новым автомобилем решила по прямому назначению не пользоваться — посоветовавшись с семьей, она решила продать машину, а на вырученные средства купить квартиру сыну. Парень, кстати, причастен к победе — купленный «победный» напиток предназначался для него.

Наталья также поделилась с нами своими планами:

— Раньше я не верила в такие акции. Думала, что это все неправда, победители — подставные люди. Но оказалось, что все иначе и чудеса на свете действительно есть. Я решила продлить действие своего чуда и заняться благотворительностью. Мы уже нашли ребенка, которому нужна помощь в лечении, даже перечислили часть денег. Чудеса бывают, надо только верить! Пусть детки тоже верят.

Победа новокузнечанки Натальи Ивановой в акции «Пятёрочки» — это не первый случай, когда сибиряки выигрывают ценные призы. Так, в феврале по итогам акции «Исполняем мечты!», которую торговая сеть ежегодно запускает в преддверии Нового года, один из главных призов — тоже автомобиль — отправился в Кемеровскую область, к жителю города Прокопьевска.