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«Пятёрочка» предлагает покупателям собрать коллекцию дизайнерских бокалов

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую накопительную акцию «Живи со вкусом». Всем гостям предлагается собрать коллекцию дизайнерских бокалов от итальянского бренда Livellara Milano.

Коллекция дизайнерских бокалов.
Коллекция дизайнерских бокалов.
Источник: bokaly.5ka.ru

В рамках акции, которая стартовала 26 мая во всех магазинах «Пятёрочка» и продлится до 28 сентября, можно приобрести изящные итальянские бокалы Livellara Milano со скидкой до 90%. В коллекцию входит 5 пар бокалов для различных напитков, набор из 6 стаканов, выполненных из цветного стекла, а также элегантный графин. Каждое изделие отвечает всем требованиям качества и стиля.

Коллекция дизайнерских бокалов.
Коллекция дизайнерских бокалов.
Источник: bokaly.5ka.ru

Как стать обладателем изысканной коллекции

Для того чтобы принять участие в акции, достаточно совершать покупки в магазинах сети с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. В отличие от бумажных стикеров их невозможно потерять. И это не единственный плюс, ведь электронные наклейки не требуют вырубки деревьев для изготовления бумажной продукции.

Одна наклейка автоматически начисляется за каждые 200 руб. в чеке. Учет вести легко: баланс наклеек каждый раз печатается на чеке и отображается в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Пятёрочка».

Наклейки можно подарить друзьям и близким — также в личном кабинете или мобильном приложении.

Коллекция дизайнерских бокалов.
Коллекция дизайнерских бокалов.
Источник: bokaly.5ka.ru

Эстетическое удовольствие

Торговая сеть «Пятёрочка» часто проводит накопительные акции. И в этот раз она позаботилась о том, чтобы сервировка стола приносила каждому покупателю эстетическое удовольствие. Сочетание духа ручной работы и инновационных технологий — именно эту особенность бренда Livellara Milano так ценят покупатели во всем мире.

Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев отметил, что накопительные акции пользуются большой популярностью у покупателей.

Михаил Ярцев,
директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

— Мы стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даем возможность позволить себе больше и приобрести со значительными скидками посуду и кухонные аксессуары. Теперь и гости более чем 15 тыс. магазинов «Пятёрочка» по всей стране смогут украсить свою кухню или гостиную дизайнерскими бокалами.

Коллекция дизайнерских бокалов.
Коллекция дизайнерских бокалов.
Источник: bokaly.5ka.ru

Сроки акции

Копить наклейки можно с 26 мая по 14 сентября 2020 года. А приобрести выбранный товар со скидками — до 28 сентября 2020 года.

Подробная информация об акции, сроках и правилах ее проведения — на сайте www.bokaly.5ka.ru

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