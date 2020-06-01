«Пятёрочка» предлагает покупателям собрать коллекцию дизайнерских бокалов

В рамках акции, которая стартовала 26 мая во всех магазинах «Пятёрочка» и продлится до 28 сентября, можно приобрести изящные итальянские бокалы Livellara Milano со скидкой до 90%. В коллекцию входит 5 пар бокалов для различных напитков, набор из 6 стаканов, выполненных из цветного стекла, а также элегантный графин. Каждое изделие отвечает всем требованиям качества и стиля.

Коллекция дизайнерских бокалов. Источник: bokaly.5ka.ru

Как стать обладателем изысканной коллекции

Для того чтобы принять участие в акции, достаточно совершать покупки в магазинах сети с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. В отличие от бумажных стикеров их невозможно потерять. И это не единственный плюс, ведь электронные наклейки не требуют вырубки деревьев для изготовления бумажной продукции.

Одна наклейка автоматически начисляется за каждые 200 руб. в чеке. Учет вести легко: баланс наклеек каждый раз печатается на чеке и отображается в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Пятёрочка».

Наклейки можно подарить друзьям и близким — также в личном кабинете или мобильном приложении.

Коллекция дизайнерских бокалов. Источник: bokaly.5ka.ru

Эстетическое удовольствие

Торговая сеть «Пятёрочка» часто проводит накопительные акции. И в этот раз она позаботилась о том, чтобы сервировка стола приносила каждому покупателю эстетическое удовольствие. Сочетание духа ручной работы и инновационных технологий — именно эту особенность бренда Livellara Milano так ценят покупатели во всем мире.

Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев отметил, что накопительные акции пользуются большой популярностью у покупателей.

Михаил Ярцев,

директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

— Мы стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даем возможность позволить себе больше и приобрести со значительными скидками посуду и кухонные аксессуары. Теперь и гости более чем 15 тыс. магазинов «Пятёрочка» по всей стране смогут украсить свою кухню или гостиную дизайнерскими бокалами.

Коллекция дизайнерских бокалов. Источник: bokaly.5ka.ru

Сроки акции

Копить наклейки можно с 26 мая по 14 сентября 2020 года. А приобрести выбранный товар со скидками — до 28 сентября 2020 года.

Подробная информация об акции, сроках и правилах ее проведения — на сайте www.bokaly.5ka.ru