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Жизнь
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«Пятёрочка» проводит масштабный танцевальный конкурс в Instagram и TikTok

Популярная актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram ролик, где приглашает своих поклонников присоединиться к танцевальному челленджу #шевели_кармашками, который проводит торговая сеть «Пятёрочка» в рамках рекламной кампании «Битва завтраков». Видео Ольги Бузовой набрало уже более 1 000 000 просмотров. Рассказываем, что нужно сделать для того, чтобы присоединиться к батлу и получить подарки.

«Пятёрочка» проводит масштабный танцевальный конкурс в Instagram и TikTok.
«Пятёрочка» проводит масштабный танцевальный конкурс в Instagram и TikTok.
Источник: ООО "Аймарс Медиа".

Чтобы принять участие в челлендже, нужно запомнить и повторить за Ольгой Бузовой несложные движения «левый кармашек — правый кармашек», записать свой зажигательный танец на видео и до 31 марта выложить его в социальные сети Instagram или TikTok с хештегом #шевели_кармашками.

Самые крутые видео выберут звезды «Битвы завтраков» Ольга Бузова, Алексей Воробьёв и Анатолий Вассерман. Они же станцуют с тремя победителями в одном из магазинов «Пятёрочка» и подарят финалистам челленджа точно такие же жилетки, как у них самих в рекламе «Битва завтраков».

«Мы призываем всех начинать каждый свой день с зажигательного танца, отличного настроения и вкусного полезного завтрака, а наши звезды своим примером покажут, как это сделать. Мы вновь разрываем шаблоны и заряжаем на креатив и творчество, приглашая всех присоединиться к нашему батлу и получить возможность станцевать вместе со своими кумирами!» — прокомментировала запуск акции директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

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