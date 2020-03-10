«Пятёрочка» проводит масштабный танцевальный конкурс в Instagram и TikTok.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно запомнить и повторить за Ольгой Бузовой несложные движения «левый кармашек — правый кармашек», записать свой зажигательный танец на видео и до 31 марта выложить его в социальные сети Instagram или TikTok с хештегом #шевели_кармашками.
Самые крутые видео выберут звезды «Битвы завтраков» Ольга Бузова, Алексей Воробьёв и Анатолий Вассерман. Они же станцуют с тремя победителями в одном из магазинов «Пятёрочка» и подарят финалистам челленджа точно такие же жилетки, как у них самих в рекламе «Битва завтраков».
«Мы призываем всех начинать каждый свой день с зажигательного танца, отличного настроения и вкусного полезного завтрака, а наши звезды своим примером покажут, как это сделать. Мы вновь разрываем шаблоны и заряжаем на креатив и творчество, приглашая всех присоединиться к нашему батлу и получить возможность станцевать вместе со своими кумирами!» — прокомментировала запуск акции директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.