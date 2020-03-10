«Пятёрочка» проводит масштабный танцевальный конкурс в Instagram и TikTok.

Популярная актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram ролик, где приглашает своих поклонников присоединиться к танцевальному челленджу #шевели_кармашками , который проводит торговая сеть «Пятёрочка» в рамках рекламной кампании «Битва завтраков». Видео Ольги Бузовой набрало уже более 1 000 000 просмотров. Рассказываем, что нужно сделать для того, чтобы присоединиться к батлу и получить подарки.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно запомнить и повторить за Ольгой Бузовой несложные движения «левый кармашек — правый кармашек», записать свой зажигательный танец на видео и до 31 марта выложить его в социальные сети Instagram или TikTok с хештегом #шевели_кармашками.

Самые крутые видео выберут звезды «Битвы завтраков» Ольга Бузова, Алексей Воробьёв и Анатолий Вассерман. Они же станцуют с тремя победителями в одном из магазинов «Пятёрочка» и подарят финалистам челленджа точно такие же жилетки, как у них самих в рекламе «Битва завтраков».