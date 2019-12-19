Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых богатых блогеров

«Пятилетняя девочка, родом из России, стала одним из самых быстрорастущих блогеров благодаря видео на семи языках, в которых она играет со своим отцом на ее каналах, включая такой, как Like Nastya», — говорится в сообщении.
С блогером сотрудничают крупные бренды, занимающиеся изготовлением игрушек и продуктов питания. Общая аудитория ее YouTube-каналов составляет 107 млн подписчиков. По оценкам Forbes, годовой доход пятилетней девочки составил 18 млн долларов без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и адвокатам.
На втором месте рейтинга — канал пятерых друзей о спортивных трюках Dude Perfect. Forbes оценил доход авторов в 2019 году в 20 млн долларов. А на первом строчке списка — восьмилетний Райан Кадж из Техаса. Его канал Ryan ToysReview, посвящен игрушкам. По данным издания, за год мальчик заработал 26 млн долларов.
Напомним, ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.