Пятый день подряд тушат страшный лесной пожар в Егорьевском районе - фото

Пятый день подряд тушат огромный лесной пожар в Егорьевском районе. ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказал о ситуации в Лебяжинском лесничестве и опубликовали фотографии.

Напоминаем, что лесной пожар начался 19 июня в Лебяжинском лесничестве Егорьевского района.

На сегодняшний день площадь возгорания составляет более 9,7 тыс. га.

С огнем борются 306 человек и 116 единиц техники. 23 июня на помощь прибыли специалисты парашютно-десантной пожарной службы Ханты Мансийской авиабазы. Они прорабатывают кромку пожара на наиболее опасных участках.

Также самолет-амфибия БЕ-200ЧС вновь приступил к сбросу воды в очаг пожара. С 19 июня он совершил 80 сбросов воды - всего 720 тонн.

Угрозы от пожара населенным пунктам, объектам экономики и соцкультбыта на сегодняшний момент нет, сообщают в ведомстве.