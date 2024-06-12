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Жизнь

Пятнистые жуки с Алтая сгруппировались и массово атаковали дачников соседнего региона

В июне садоводов Новосибирской области атаковали божьи коровки, которые в огромном количестве заселили дома и коттеджи.

Божья коровка.
Божья коровка.
CC0

Биолог Алексей Яновский подтвердил — жуки мигрировали севернее с Алтая, указывает vn.ru.

Дачники изумлены — вредители вдруг куда-то подевались. Потом садоводы обратили внимание, что в саду много божьих коровок и каких-то страшных насекомых, которые быстро передвигаются по кустам и деревьям. И выяснилось, что это — личинки божьей коровки.

Вместе со своими родителями они очень быстро очищают сад от тли. И если жучок — божья коровка — съедает тлей в десять раз больше своего веса, то ее личинка за неделю уничтожит не менее тысячи штук, затем окуклится.

Жуки прилетели

Божьи коровки ежегодно массово прилетают в города. Зачастую в начале июня и в начале сентября.

К дачам их тянет по двум причинам. У жуков наступает период размножения, и они ищут нагретые солнцем ровные поверхности. Поэтому божьим коровкам так нравятся карнизы и подоконники.

Масштабная миграция

Первыми масштабную миграцию коровок в этом году ощутили на себе в Республике Алтай. Здесь «слет» этих насекомых начался еще в мае.

Ранее в Сибири развели хищного клопа и кубинскую божью коровку с маленькой прожорливой личинкой. Все это — для уничтожения тли.

Праздник

13 июня в России отмечается День божьих коровок.

"В отличие от местных собратьев, кубинская божья коровка способна размножаться круглый год, она не впадает в спячку и потому удобна для научных исследований", — подчеркнули ученые.

Не оставили без внимания и привычных сибирских божьих коровок - их также "улучшают" под конкретные задачи.

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