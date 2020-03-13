Пятница 13-е в високосном году: почему этот день приносит беды и что ни в коем случае нельзя делать

Пятница 13-е считается проклятым днем, приносящим беды. Развитие этого суеверия исторически связано не только с числом 13, но и с пятым днем недели — пятницей. Однако изначально никакой связи между ними не было. Рассказываем, откуда пошло поверье, чего нельзя делать в этот день и что такое параскаведекатриафобия.

Откуда пошло поверье

Свое начало день берет в глубокой древности. Старые поверья гласят, что в пятницу 13-го слетались на шабаш 12 ведьм, а в самый разгар веселья к ним присоединялся тринадцатый гость — Сатана.

В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-е Адам и Ева отведали запретный плод. А позже в этот же день Каин убил своего брата Авеля.

Еще одним фактором суеверия о «черной» пятнице считается реальный исторический факт. 13 апреля 1307 года были пойманы и арестованы члены сильнейшей в то время организации — Ордена Тамплиеров. Их бросили в тюрьму, а спустя некоторое время сожгли на костре инквизиции. С тех пор напряжение вокруг дня возросло и обросло множеством тайн и загадок.

Страх. Ужасы altapress.ru

В конце 18 века в сознании английского народа суеверие укрепилось еще больше, поэтому власти решили продемонстрировать абсурдность приметы. Для этого построили корабль под названием «Пятница», строительство которого началось в пятницу 13-го. На глазах у многочисленной публики также в пятницу 13-е судно было выпущено в открытое море. С тех пор корабль больше никто не видел. Он пропал без вести вместе с экипажем.

Чего опасаться в пятницу 13-го

Астрологи уверяют, что эта пятница станет одной из самый непредсказуемых. Неприятности могут появляться на ровном месте, а некоторые ситуации выходить из-под контроля.

Помочь остаться на ногах сегодня может сосредоточенность, упорство и целеустремленность. Следует избегать ссор и эмоциональных встрясок.

Страх. CCO

Приметы в пятницу 13-го

Сегодня девушкам следует уделить 13 минут своим волосам. Их нужно расчесывать деревянной расческой, представляя как вас окутывает светлая энергия, к которой притягиваются денежные купюры.

Мужчины также могут опробовать данный ритуал с усами или бородой.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

В этот день не стоит начинать новых дел, поднимать что-то на улице, давать вещи в долг и принимать подарки — это приведет к большим неприятностям.

Не рекомендуется планировать свадьбу. Брак, заключенный в пятницу 13, не будет долгим.

Также не стоит заниматься процедурами по оздоровлению и стричь волосы.

Стрижка CCO

Запрещены выпивка и шумные компании. Если в этот день веселиться, то с вами может приключиться несчастье, считают суеверные люди.

Страх пятницы 13-го

Не смотря на довольно туманную историю страх пятницы 13-го является вполне реальным.

Психотерапевты даже дали ему научное название — параскаведекатриафобия. Слово образовано от двух греческих «paraskevi», что означает пятницу, и «dekatrei», что означает 13.