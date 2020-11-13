Пятница 13-ое: что нельзя делать в этот жуткий день и почему его считают проклятым

Пятница 13-е — устрашающий день для всех скептиков мира. Его считают проклятым и приносящим беды. С пятницей 13 связано много суеверных сказок и загадочных доводов. Рассказываем, что такое параскаведекатриафобия, в каких странах этот день боятся больше, а также, что ни в коем случае нельзя делать.

Откуда пошло поверье

Свое начало день берет в глубокой древности. Старые поверья гласят, что в пятницу 13-го слетались на шабаш 12 ведьм, а в самый разгар веселья к ним присоединялся тринадцатый гость — Сатана.

В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-е Адам и Ева отведали запретный плод. А позже в этот же день Каин убил своего брата Авеля.

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Страх пятницы 13-го

Не смотря на довольно туманную историю страх пятницы 13-го является вполне реальным. Психотерапевты даже дали ему научное название — параскаведекатриафобия. Слово образовано от двух греческих «paraskevi», что означает пятницу, и «dekatrei», что означает 13.

Самые «боящиеся» страны

Страх перед пятницей 13-го носит труднопроизносимое название. Больше всего страдают этой фобией жители США и Великобритании.

Страх. unsplash.com

Авиакомпании и число 13-е

Если вы планируете отпуск и хотите сэкономить на покупке авиабилетов, то следует бронировать отлёт на 13 число. Любая крупная авиакомпания предложит скидку 10% на билеты в день вылета. А если полёт выпадет на пятницу 13-го, то обеспечена скидка 20% на перелёт.

Число 13

Во многих отелях нет 13-го этажа, в аэропортах — секции № 13, а в больницах вряд ли удастся отыскать палату под этим же номером.

Сила самовнушения

Специалисты советуют всем, кто остро реагирует на пятницу 13-е, стараться действовать в этот день как можно более аккуратно, и рекомендуют вообще оставаться дома, так как сила самовнушения в таком случае играет огромную роль.

Страх , тревога СС0

Что нельзя делать в пятницу 13-го

В этот день не стоит начинать новых дел, поднимать что-то на улице, давать вещи в долг и принимать подарки — это приведет к большим неприятностям.

Не рекомендуется планировать свадьбу. Брак, заключенный в пятницу 13, не будет долгим.

Также не стоит заниматься процедурами по оздоровлению и стричь волосы.

Запрещены выпивка и шумные компании. Если в этот день веселиться, то с вами может приключиться несчастье, считают суеверные люди.