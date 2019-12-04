Quattro Logistics - надежный партнер для международной перевозки грузов

Компания Quattro Logistics является одним из лидеров рынка по трансграничным перевозкам, осуществляя транспортировку грузов по всему миру «от двери до двери». А также оказывает полный спектр услуг по документальному оформлению грузов как на вывоз из стран-экспортеров, так и на ввоз в Россию. Многолетний опыт специалистов, до мелочей продуманная логистика и налаженный контакт с таможенными органами — залог успешного оказания услуг в Quattro Logistics.

Услуги компании Quattro Logistics

Сотрудничая с фирмой, клиент получает полный спектр транспортных и юридических услуг в одном пакете. В услуги входит прием груза от клиента, подбор оптимального маршрута и транспорта, подготовка к транспортировке и доставка груза до получателя.

Помимо логистических услуг, компания предоставляет юридическое сопровождение. Как таможенный брокер Quattro Logistics выполняет работы по документальному оформлению грузов при пересечении границы.

Представительства компании Quattro Logistics

Одно из преимуществ фирмы — хороший кадровый состав и наличие представительских офисов в Китае и странах Европы. На данный момент у компании имеется три офиса в России (Москва), Китае (Гуанчжоу) и Литве (Вильнюс). Штат каждого филиала укомплектован первоклассными специалистами разных направлений: юристами, логистами, экспедиторами.

Благодаря представителям на территории других стран, существенно упрощается взаимодействие с местными поставщиками и оформление грузов на таможне. Все вопросы решаются быстро и с минимальными затратами, а клиентам не приходится ни о чем беспокоиться.

Виды транспортных услуг

Благодаря использованию всех видов транспорта, компания Quattro Logistics обеспечивает оптимальное качество, высокую скорость и выгодную стоимость перевозок.

Морские перевозки обходится в меньшую стоимость доставки, однако времени такой вариант занимает больше.

Железнодорожный транспорт отличают удобство и лояльная стоимость. Также этот вид транспорта считается наиболее безопасным.

Автотранспорт используют в Quattro Logistics в основном для доставки до ж/д станции, морского порта или к зоне погрузки на борт самолета. Также автоперевозки предлагаются для междугородней логистики, если это будет наиболее практичный вариант.

К авиаперевозкам обычно прибегают для срочной доставки грузов или при необходимости создать особые условия транспортировки, поскольку это наиболее дорогостоящий вид транспорта.

Ответственность и гарантии

Клиенты могут быть полностью уверены в ответственности Quattro Logistics и сохранности грузов — все риски застрахованы на сумму в 500 000 евро. Дополнительно страхуется каждый груз. Таким образом, Quattro Logistics по праву может называться надежным партнером, а перевозка грузов и прохождение таможни больше не станет проблемой на пути успешности Вашего бизнеса.