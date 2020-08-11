«Раб Божий Илон»: барнаульский священник написал обращение американскому изобретателю

Священнослужитель поздравил Маска с успешным завершением первого полета нового космического корабля Crew Dragon. Он подчеркнул, что космонавты впервые за девять лет отправились в космос не с Байконура, а с космодрома в США на технике, созданной частной компанией.

Александр Микушин сообщил своим подписчикам о том, что в ночь с 11 на 12 июня во время турпохода, наблюдал в небе вместе с прихожанами очень яркий пролет спутников компании Маска.

Это удивительное и уникальное зрелище мы наблюдали несколько минут. Спутники летели друг за другом светящейся вереницей. О том, что это были спутники компании Space X, я узнал, когда вернулся из туристического похода в Барнаул. Пусть Всемилостивый Господь благословит Вас и сотрудников Вашей компании на дальнейшие успехи в космической отрасли.