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11 августа
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Жизнь

«Раб Божий Илон»: барнаульский священник написал обращение американскому изобретателю

Православный священник Александр Микушин благословил «раба Божьего» Илона Маска на успехи в ракетостроении. Он опубликовал обращение к американскому предпринимателю на своей странице во ВКонтакте.

Александр Микушин.
Александр Микушин.
vk.com/asmikushin.

Священнослужитель поздравил Маска с успешным завершением первого полета нового космического корабля Crew Dragon. Он подчеркнул, что космонавты впервые за девять лет отправились в космос не с Байконура, а с космодрома в США на технике, созданной частной компанией.

Александр Микушин сообщил своим подписчикам о том, что в ночь с 11 на 12 июня во время турпохода, наблюдал в небе вместе с прихожанами очень яркий пролет спутников компании Маска.

Александр Микушин,
священник:

Это удивительное и уникальное зрелище мы наблюдали несколько минут. Спутники летели друг за другом светящейся вереницей. О том, что это были спутники компании Space X, я узнал, когда вернулся из туристического похода в Барнаул. Пусть Всемилостивый Господь благословит Вас и сотрудников Вашей компании на дальнейшие успехи в космической отрасли.

Также он попросил американского предпринимателя отправить специалистов компании в Россию для того, чтобы они научили сотрудников конструкторского бюро «Салют» делать ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями.

В конце своего обращения священник пригласил Илона Маска посетить православный христианский оздоровительный кемпинг в Горном Алтае.

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