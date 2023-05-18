Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей.

Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы Президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске.

Каждая мера в предлагаемом перечне проанализирована вместе с координационным центром Правительства. Члены рабочей группы оценили востребованность, охват и возможность внедрения стандарта во всех субъектах.

Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продленного дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьей льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей, — пояснил глава группы.

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах.

В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5-11-х классах в школах или СПО. Эта мера реализуется сегодня уже более чем в 50 регионах. Востребованными также являются компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путевки в детские оздоровительные лагеря, — отметил глава группы.

Многие из этих мер уже реализуются в Алтайском крае, отметила председатель комитета краевого Заксобрания по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

Детей военнослужащих у нас решено зачислять в детские сады вне очереди и освобождать родителей от платы за детский сад, предоставлять бесплатное горячее питание детям участников СВО, которые учатся в школах и краевых организациях профессионального образования. Предусмотрено бесплатное оказание социальных услуг пожилым людям и инвалидам. Родственникам содействуют в поиске работы и профессиональном обучении. По инициативе «Единой России» внесены изменения в краевой закон о бесплатной юридической помощи, благодаря чему ее стали получать участники СВО и члены их семей, — рассказала Ирина Солнцева.

Она добавила, что в крае действует единый алгоритм работы с семьями участников СВО. Организованы специальные чаты и онлайн-консультирование, позволяющие удаленно получать помощь профессионального психолога. Работают кризисные линии для женщин, подростков и детей, перенесших утрату, оснащаются три реабилитационных центра для ветеранов боевых действий.

Рабочая группа по вопросам СВО во главе с Андреем Турчаком предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта. Типовая форма такого паспорта разработана нашей рабочей группой. Он позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам, — сказал Андрей Турчак.

Андрей Турчак. Источник фото: ER.RU.

Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки, предложенных в едином стандарте, рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе с координационным центром Правительства, а также координаторами группы в регионах.

В свою очередь, глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Принимая участие в заседании, она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

Анна Цивилева напомнила, что фонд занимается помощью демобилизованным и их семьям. И основная задача — обеспечить их поддержкой в решении максимально широкого круга вопросов.

Это, во-первых, дополнение к мерам господдержки, которые уже существуют. Медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в переобучении и трудоустройстве, а также помощь в решении бытовых вопросов. Не нужно забывать о привлечении этих ребят к патриотическому воспитанию, вовлечению в активную жизнь, — отметила она.

Анна Цивилева подчеркнула, что региональные меры поддержки сейчас очень разнятся.

У нас может оказаться такая ситуация, когда ребята сидят в одном окопе, а получают совершенно разные деньги. Так и при демобилизации. Пришли ребята, потерявшие ноги, руки, здоровье, а получать они в каждом субъекте будут совершенно разные уровни поддержки — социальной и финансовой. Необходим единый стандарт, который будет для них понятен и справедлив, — пояснила Анна Цивилева.

Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Источник фото: ER.RU.

Андрей Турчак поблагодарил Анну Цивилеву за поддержку инициативы рабочей группы по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО.

Мы со своей стороны также готовы вас поддерживать в части законодательного сопровождения и обеспечения деятельности фонда. Мы все занимаемся одной важной задачей, направленной на главную цель — нашу Победу в специальной военной операции и поддержку наших ребят и их семей, — сказал Андрей Турчак.

В заключение он сообщил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей также будет продолжена.

Сегодня действует более 130 федеральных мер поддержки: жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы, приостановка административного и исполнительного производства, мораторий на пени за ЖКУ, повышенный страховой стаж для начисления пенсии, льготы в сфере образования и занятости. Работа над расширением федеральных мер будет продолжена. В ходе последнего доклада Президенту я об этом доложил, часть мер была поддержана. Соответствующие изменения нормативные и законодательные рабочей группой готовятся, — отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с Президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета «Единой России», он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Напомним, парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак, создана по распоряжению Президента. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.