Работа ТЭЦ остановлена в алтайском городе из-за аварии

Утром 25 октября в городе Яровое остановилась работа ТЭЦ из-за повреждения котельного оборудования. Его планируют запустить во второй половине 26 октября, сообщили в пресс-службе администрации края. В городе нет горячей воды.

Чтобы отремонтировать котел, необходимо его остудить, а после проведения работ — прогреть. Поэтому сделать это оперативно в течение одного дня невозможно. В ремонте задействованы 26 человек.

Сообщается, что циркуляция горячей воды в системе отопления сохранена. С учетом плюсовой температуры наружного воздуха, значительного снижения температуры в помещениях не ожидается.

Все экстренные службы работают в плановом режиме. Виктор Томенко отозвал министра промышленности Александра Климина из командировки в Москву для координации всех задействованных в аварии служб.