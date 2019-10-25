Работа ТЭЦ остановлена в алтайском городе из-за аварии

Чтобы отремонтировать котел, необходимо его остудить, а после проведения работ — прогреть. Поэтому сделать это оперативно в течение одного дня невозможно. В ремонте задействованы 26 человек.
Сообщается, что циркуляция горячей воды в системе отопления сохранена. С учетом плюсовой температуры наружного воздуха, значительного снижения температуры в помещениях не ожидается.
Все экстренные службы работают в плановом режиме. Виктор Томенко отозвал министра промышленности Александра Климина из командировки в Москву для координации всех задействованных в аварии служб.