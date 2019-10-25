Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Работа ТЭЦ остановлена в алтайском городе из-за аварии

Утром 25 октября в городе Яровое остановилась работа ТЭЦ из-за повреждения котельного оборудования. Его планируют запустить во второй половине 26 октября, сообщили в пресс-службе администрации края. В городе нет горячей воды.

ТЭЦ города Яровое.
ТЭЦ города Яровое.
altairegon22.ru

Чтобы отремонтировать котел, необходимо его остудить, а после проведения работ — прогреть. Поэтому сделать это оперативно в течение одного дня невозможно. В ремонте задействованы 26 человек.

Сообщается, что циркуляция горячей воды в системе отопления сохранена. С учетом плюсовой температуры наружного воздуха, значительного снижения температуры в помещениях не ожидается.

Все экстренные службы работают в плановом режиме. Виктор Томенко отозвал министра промышленности Александра Климина из командировки в Москву для координации всех задействованных в аварии служб.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость