«Работай для выгоды мира!». Как стихи новоалтайского поэта оказались на стенах зданий

Жители Новоалтайска, привыкшие к частому появлению граффити, стали замечать на стенах домов и заборах новый вид искусства — цитаты из поэтических произведений. Они подписаны как «Е.Х.». Некоторые работы можно увидеть и в Барнауле. Altapress.ru выяснил, кто автор четверостиший и почему его стихами исписан город.

Автор стихов — Евгений Ходченко. Он был актером, чтецом, победителем множества литературных олимпиад, а также главой молодежной студии «Перо поэта» в Новоалтайске. Его не стало 12 октября 2016 года, Евгению было 17 лет. С тех пор стихами автора друзья расписывают стены города.

Поэта волновали такие пороки, как лицемерие людей, их грубость, жульничество. Евгений в стихах затрагивал проблемы повседневной жизни и хотел к лучшему изменить этот мир.

В Новоалтайске на улице Космонавтов, 2, рядом с молодым тополем, можно увидеть его цитату из раннего творчества поэта.

Стихи на зданиях. Евгений Крупин.

Евгений написал этот отрывок, когда неожиданно для всех уехал из города на несколько месяцев на дачу, чтобы там обрести вдохновение.

Между улицами Парковая и Красногвардейская, среди каменных гаражей есть еще один отрывок из его стихотворения.

Стихи на зданиях. Евгений Крупин.

«Работай!» — девиз поэта. Четверостишие с ним есть и в центре Барнаула: во дворах на пересечении ул. Димитрова и пр. Ленина. Это место — «кипящий котел жизни» как выразился бы Евгений.

После смерти поэта родители издали книгу с его стихотворениями, которая впоследствии на краевом конкурсе «Лучшая книга Алтая — 2017» стала лауреатом в номинации «Лучший стихотворный сборник».

Как сказано в предисловии к книге, «…исключительно редкий человек заслуживает право именовать себя поэтом или прозаиком. Евгения Ходченко нельзя назвать опытным литератором, но у него врожденное литературное чутье, его строфы и строчки — космическая гармония звуков. Чуткий читатель поймет юную, но при этом зрелую душу автора».

Стихи на зданиях. Евгений Крупин.

Стихи Евгения Ходченко

Работай! Торшер не погас,

и петь не устала Земфира.

Работай, но не напоказ,

работай для выгоды мира.

Пусть звуки и буквы в строку,

как в тихую гавань, умчатся.

Ты в вечности — шило в стогу,

но чувствуешь с ней сопричастность.

Работай до дрожи в мозгу,

пиши, забывая о стиле,

чтоб пальцы в тетради тоску,

как снег на поля, уместили.

Ищи в нищебродстве резон,

Вздыхая над рифмой дешёвой,

пока одинок горизонт

и синий пейзаж затушёван. За сладкую радость,

за светлую рощу обиды,

За ценных три слова,

за редкий, как счастье, прищур

твой профиль, уставший,

серебряной прядью обвитый,

чудак и святоша,

я горечь измены прощу. Меня не ждут, не ищут, не зовут.

И хорошо. И потому за каждый

я кипиш и сомнительный замут

цепляюсь, как репей, с глубокой жаждой.

И свет потух. И двор навек пустой.

Подъезд притих. И запах мне противен.

Я выхожу, накинув кофту, в ливень

без жалких просьб и выкриков: «Постой!"

Меня встречает вьющийся, как плющ,

табачный дым в слепом луче восхода.

Я. Ломанная улица. И плюс,

что в сущности важней всего — Свобода.

Познакомиться с другими стихотворениями и с чтецкими работами Евгения можно в группе, посвященной его творчеству.

Евгений Крупин.