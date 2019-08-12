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Жизнь

«Работы масса»: власти Бийске взялись за полуразрушенную общественную баню

Администрация Бийска планирует подписать соглашение с целью восстановления коммунальной бани по переулку Кожевенному. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации, отметив, что на минувшей неделе комиссия осмотрела объект.

Баня
Баня
СС0

Общественная баня № 1 еще в 2015 году была передана предпринимателям на условиях концессии — то есть недорого и надолго, пишет «Бийский рабочий».

Ранее ту же процедуру прошли и другие городские бани. Долгосрочной сдачей объектов в аренду в администрации надеялись эффективнее использовать муниципальное имущество, привлекая в экономику города частные инвестиции.

Теперь, наконец, дошло дело до ремонта помещений.

Работы, конечно, предстоит выполнить масса, — отметил глава города Александр Студеникин. -Тем не менее настрой хороший. В планах, в первую очередь, привести в порядок помывочную и парную, смонтировать внутреннюю разводку отопления, снабжения холодной и горячей водой и так далее. Концессионеры готовы хорошо вложиться в ремонт и модернизацию бани. Надеюсь, вместе с ними мы возродим любимый многими горожанами объект.

При этом сама баня остается в муниципальной собственности, а арендатор в течение всего срока аренды не имеет права менять ее предназначение. Срок этот немалый. Мужское отделение бани сдали в аренду на 30 лет, женское — на 40.

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