Работники Алтай-Кокса предложили более двух тысяч идей по улучшению производства.

Инициативы сотрудников направлены на оптимизацию работы оборудования и энергозатрат, повышение качества и снижение себестоимости продукции, улучшение условий труда и другое.
Одна из самых значимых идей принадлежит инженеру-технологу техотдела Алексею Обущаку и мастеру коксового цеха Игорю Блезняку. Они предложили скорректировать температурный режим работы коксовых батарей и за счет этого увеличить выход крупного металлургического кокса. Экономический эффект от реализации инициативы составил более 100 млн рублей.
Инициативу с экономическим эффектом более 45 млн рублей подали сотрудники коксового цеха Михаил Мухин, Евгений Голубев и Сергей Охтеменко. Им удалось увеличить выход коксового ореха класса 10−25 мм (применяется в производстве ферросплавов), и снизить процент коксовой мелочи благодаря замене оборудования для дробления кокса.
Инициативы — один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе с июля 2018 года. Рядовые сотрудники играют ключевую роль во внедрении улучшений, поскольку они досконально знают особенности систем и агрегатов на своих участках и понимают перспективы улучшений.
Процесс подачи идей простой, с понятной системой мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет, а затем, если инициатива дает экономический эффект и включена в оптимизационную программу, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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