Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в 2019 году подали более 2,2 тыс. идей по повышению эффективности производства. Реализованные инициативы позволят предприятию сэкономить более 1,2 млрд рублей.

Работники Алтай-Кокса предложили более двух тысяч идей по улучшению производства.

Инициативы сотрудников направлены на оптимизацию работы оборудования и энергозатрат, повышение качества и снижение себестоимости продукции, улучшение условий труда и другое.

Одна из самых значимых идей принадлежит инженеру-технологу техотдела Алексею Обущаку и мастеру коксового цеха Игорю Блезняку. Они предложили скорректировать температурный режим работы коксовых батарей и за счет этого увеличить выход крупного металлургического кокса. Экономический эффект от реализации инициативы составил более 100 млн рублей.

Инициативу с экономическим эффектом более 45 млн рублей подали сотрудники коксового цеха Михаил Мухин, Евгений Голубев и Сергей Охтеменко. Им удалось увеличить выход коксового ореха класса 10−25 мм (применяется в производстве ферросплавов), и снизить процент коксовой мелочи благодаря замене оборудования для дробления кокса.

Работники Алтай-Кокса предложили более двух тысяч идей по улучшению производства. ОАО «Алтай-Кокс».

Инициативы — один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе с июля 2018 года. Рядовые сотрудники играют ключевую роль во внедрении улучшений, поскольку они досконально знают особенности систем и агрегатов на своих участках и понимают перспективы улучшений.

Процесс подачи идей простой, с понятной системой мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет, а затем, если инициатива дает экономический эффект и включена в оптимизационную программу, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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